РФ продолжает строить завод по производству "Шахедов" - отчет

Россия продолжает строить завод по производству иранских дронов Shahed, однако западные страны не наложили санкций на владельца предприятия. Об этом стало известно из отчета Института науки и международной безопасности, сообщает Лига.net.

Согласно спутниковым снимкам продолжается строительство в России завода "Алабуга", который будет массово производить иранские БПЛА для их дальнейшего использования в атаках на украинские энергетические объекты.

"Несмотря на прогресс, ни Соединенные Штаты, ни их союзники не ввели санкций против владельца завода АО "Алабуга" и его ассоциированных компаний" , – говорится в отчете.

На спутниковых снимках середины сентября видно строительство новых сооружений и периметров безопасности с контрольно-пропускными пунктами.

"С приближением зимы можно ожидать, что Россия усилит атаки Shahed-136 на жизненно важную энергетическую инфраструктуру Украины, создавая жестокие условия жизни для гражданского населения" , – подчеркнули в Институте.

"Опаздывающим ключевым шагом" является введение Вашингтоном санкций против "Алабуги" и связанных с ней компаний, говорится в отчете.

Согласно отчету "Алабуга" должна была начать сборку беспилотников, предоставленных Ираном, в первые месяцы 2023 года. Во второй половине 2023 года там должны были установить производственные линии для внутренних компонентов на месте.

Институт отмечает, что с начала 2024 года завод сможет производить навигационные модули, защитные модули от помех и искажения, двигатели и воздушные винты.

Добавляется, что на этом этапе ежемесячное производство беспилотников увеличится до 226 в месяц, а к сентябрю 2025 года (по планам россиян) будет произведено 6000 беспилотников.

В отчете приводится планируемая статистика производства "Алабуги" и общее количество беспилотников, поставленных российским вооруженным силам с начала 2023 года.

К концу октября 2023-го завод планировал поставить армии оккупантов 1400 "Шахедов".