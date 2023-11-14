Израильская армия рассказала, какие правительственные здания контролирует в Газе
Израильские военные контролируют несколько правительственных зданий в городе Газа, которые использовали боевики ХАМАС. Об этом сказано в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
По информации военных, Израиль взял под контроль:
- парламент ХАМАСа;
- правительственный комплекс боевиков;
- штаб-квартиру полиции.
Также военные захватили так называемый дом губернатора Газы, в котором располагались офисы военного крыла и полиции ХАМАСа, офисы разведывательного подразделения ХАМАСа и другие объекты, где проходила подготовка к наступлению 7 октября.
Как отмечает ЦАХАЛ, под контроль было взято здание инженерного факультета одного из университетов Газы, которое "служило институтом по производству и разработке оружия", и еще один комплекс ХАМАСа с тренировочной базой, командным центром, комнатами для допросов и камерами для задержанных.