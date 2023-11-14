Президент Литвы имел дискуссию с Орбаном о войне в Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа в Берлине провел встречу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, во время которой обсуждалась, в частности, развязанная Россией война против Украины, сообщает Европейская правда.

По словам литовского президента, эта встреча стала возможностью обсудить позицию Венгрии в отношении России, которая ведет агрессивную войну.

"Говорить нужно всегда. Я верю в силу диалога, и когда ты говоришь с очень четкими аргументами и к ним прислушиваются, это определяет позицию тех стран, которые, как мы считаем, находятся по другую сторону баррикад. Даже вчера у нас был вполне нормальный разговор" , – рассказал Науседа.

В этом контексте он напомнил заявления Орбана о том, что решение по поддержке Украины было ошибочным и не сработало.

"Я задал Орбану риторический вопрос: может ли он представить, что произошло бы, если бы эта поддержка не была оказана, и какие угрозы были бы не только для всего восточного фланга, но и для самой Венгрии? Это была интересная дискуссия" , – добавил Науседа.

Орбан регулярно становится объектом критики внутри ЕС. В частности, венгерского премьера критиковали за встречу с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

Во время переговоров с Путиным Орбан назвал вторжение в Украину не войной, а – используя уловку российской пропаганды – "военной операцией".

На саммите ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не планирует извиняться за свою встречу с президентом России в Китае и считает свои действия правильными.