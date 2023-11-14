Нацгвардейцы взяли в плен четырех россиян на Запорожском направлении

Бойцы воинской части 3017 Национальной гвардии Украины на Запорожском направлении пополнили обменный фонд четырьмя военнослужащими РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины в Facebook.

Отмечается, что это результат одной из попыток противника восстановить утраченные позиции на Запорожском направлении.

Изъятые документы свидетельствуют, что трое захватчиков — из 136-й отдельной мотострелковой бригады РФ, и еще один — из 1430-го мотострелкового полка территориальных войск Российской Федерации.

Двое из них — контрактники.

В НГУ отмечают, что пленные говорили заученными фразами, мол, прибыли в Украину, якобы защищать мирное население от "нацистов" и освобождать "свои" земли. В то же время пытались убедить украинских защитников, что они служат меньше, чем год, и за это время не получили надлежащей боевой подготовки и не воевали, что подразделения морально разлагаются и не имеют мотивации выполнять штурмовые действия.

Один из пленных рассказал, что уже отказывался от участия в боевых действиях, после чего был отправлен на "яму", и что на фронт вернулся из-за страха тюремного заключения.

По словам задержанных, россиян мобилизуют, угрожая уголовной ответственностью за отказ от участия в так называемой "спецоперации" сроком от 8 до 15 лет лишения свободы, взамен обещают перспективу быстрого обогащения и социальные гарантии.