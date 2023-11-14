ГПСУ: Польские перевозчики заблокировали еще один КПП на границе с Украиной

На КПП "Шегини" на польско-украинской границе фиксируется скопление транспорта из-за блокирования польскими перевозчиками грузовиков, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

За прошедшие сутки через пропускной пункт "Шегини" прошли около 300 грузовиков на въезд в Украину. Утром 14 ноября под этим КПП стояло около 1100 автомобилей.

Он отметил, что причиной скопления фур с польской стороны является попытка водителей выбрать другие маршруты из-за действий протестующих.

По словам Демченко, пробки на украинско-польской границе наблюдаются в направлении трех КПП: "Ягодин — Дорогуск" (около 1300 грузовиков), "Краковец — Корчова" и "Рава-Русская — Хребене" (по 500 фур на обоих КПП).

Напомним, польские транспортные компании хотят возобновить использование разрешений на въезд в ЕС для украинских грузовиков, системы, от которой блок отказался после вторжения России.

Как сообщалось, на 12 ноября на польско-украинской границе застряли 2,5 тысячи грузовиков.

Перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной, отметив, что переговоры с украинскими чиновниками не добились желаемого результата и не прекратили, как утверждают перевозчики "недобросовестную конкуренцию".