Столтенберг: Украина сама будет решать вести ли переговоры с Россией

Украина будет сама решать по поводу целесообразности мирных переговоров с Россией. Союзники НАТО должны поддерживать ее в этом решении, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На вопрос журналиста по поводу целесообразности переговоров Украины и РФ по завершению войны Столтенберг сказал, что Украина сама должна решать какие условия будут приемлемыми для переговоров.

"Ответственность союзников по НАТО состоит в том, чтобы поддерживать Украину в самообороне, потому что это также в наших интересах, чтобы показать, что мы отстаиваем верховенство права и международного права и что мы помогаем Украине дать отпор агрессивной войне. Войны непредсказуемы, никто не может сказать, как и когда эта война закончится. Что мы можем сказать, так это то, что вероятность достижения приемлемого результата переговоров растет с большей военной поддержкой, которую мы оказываем Украине" , - сказал генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что в настоящее время страны НАТО не видят желания вести переговоры от российского диктатора Владимира Путина. Поэтому единственный способ убедить его предложить переговоры – это предоставление еще большего вооружения Украине.

"И единственный способ достичь этого – укрепление военного потенциала Украины, оказание поддержки. Итак, если вы хотите достичь решения путем переговоров, путь к этому, чтобы достичь этого, – поддерживать Украину" , – подчеркнул он.

Переговоры Украины и РФ

Следует отметить, что Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения, но сейчас они "на паузе". Украинские власти подчеркивают, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Недавно американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали непублично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. По данным СМИ, эти разговоры включали в себя вопрос, от чего Украине, возможно, придется отказаться в обмен на мир.

В тот же день президент Владимир Зеленский опроверг заявления СМИ. Он подчеркнул, что на Украину в вопросе переговоров никто не давит.