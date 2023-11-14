Сырский: Враг увеличил количество использования дронов камикадзе

Российские захватчики не отказываются от своих планов и продолжают наступательные действия одновременно на нескольких восточных направлениях, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.

"В частности, несмотря на большие потери, россияне атакуют наши части, которые обороняются в районе Купянска.

Кроме того, враг увеличил количество использования дронов камикадзе".

По словам генерала, на севере и юге от Бахмута российские войска пытаются перехватить инициативу путем проведения контратак.

Впрочем, украинские защитники разбивают все планы и попытки оккупантов захватить нашу землю, добавляет Сырский.

По данным командующего, за две недели в районе ответственности ОСУВ "Хортица" российские оккупационные войска потеряли более 4 тысяч человек. Силы обороны уничтожили и повредили более 500 единиц военной техники противника.

Что предшествовало: 12 ноября Сырский сообщил об активизации российских окупантов на Бахмутском направлениии.