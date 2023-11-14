BBC: Иностранный бизнес выводит больше денег из Китая, чем инвестирует

Иностранные компании сейчас выводят больше денег из Китая, чем инвестируют - замедление экономики Китая, низкие процентные ставки и геополитическая борьба с США вызвали сомнения относительно экономического потенциала страны, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет BBC.

"На этой неделе все внимание будет приковано к важной встрече между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом.

Но бизнес, похоже, уже начинает проявлять осторожность", - подчеркивает издание.

"Беспокойство относительно геополитических рисков, неопределенности внутренней политики и замедления роста заставляют компании задуматься об альтернативных рынках" , - заявил Ник Марро из Economist Intelligence Unit (EIU).

Так, с июля по сентябрь этого года - впервые с начала учета в 1998 году - в Китае зафиксировали дефицит иностранных инвестиций в размере 11,8 миллиарда долларов. Это свидетельствует о том, что иностранные компании не реинвестируют свои доходы в Китае, а наоборот, выводят деньги из страны.

"Китай сейчас сталкивается с замедлением темпов роста, и ему нужно внести некоторые коррективы" , - говорит представитель швейцарского производителя промышленного оборудования Oerlikon, который в прошлом году вывел 250 млн франков (277 млн долларов) из Китая.

"В 2022 году мы были одной из первых компаний, которая открыто сообщила, что мы ожидаем, что экономический спад в Китае повлияет на наш бизнес. Итак, мы заблаговременно начали внедрять действия и меры для смягчения этих последствий" , - добавил представитель компании.

По словам ВВС, в этом году многие компании, как и Oerlikon, начали прислушиваться к призывам диверсифицировать свое производство.

Одна из главных причин - рост напряженности между Китаем и США из-за новых экспортных ограничений на сырье и технологии, необходимые для производства микросхем.

Также иностранный бизнес рассматривает влияние процентных ставок.

"Когда в прошлом году многие страны мира резко повысили ставки, Китай этот тренд не поддержал.

Многие главные центробанки, в частности Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк, повысили ставки, чтобы преодолеть инфляцию. Более высокая стоимость заимствований, обещающая более высокие доходы, также привлекает иностранный капитал.

Между тем политики в Китае сократили стоимость заимствований, чтобы поддержать свою экономику и индустрию недвижимости. В этом году юань обесценился более чем на 5% относительно доллара и евро", - пишет издание.

По словам Торгово-промышленной палаты ЕС в Китае, вместо того, чтобы реинвестировать прибыли в Китае обратно в страну, бизнес тратит деньги.