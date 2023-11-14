BBC: Иностранный бизнес выводит больше денег из Китая, чем инвестирует
Иностранные компании сейчас выводят больше денег из Китая, чем инвестируют - замедление экономики Китая, низкие процентные ставки и геополитическая борьба с США вызвали сомнения относительно экономического потенциала страны, сообщает Экономическая правда.
Об этом пишет BBC.
"На этой неделе все внимание будет приковано к важной встрече между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом.
Но бизнес, похоже, уже начинает проявлять осторожность", - подчеркивает издание.
"Беспокойство относительно геополитических рисков, неопределенности внутренней политики и замедления роста заставляют компании задуматься об альтернативных рынках", - заявил Ник Марро из Economist Intelligence Unit (EIU).
Так, с июля по сентябрь этого года - впервые с начала учета в 1998 году - в Китае зафиксировали дефицит иностранных инвестиций в размере 11,8 миллиарда долларов. Это свидетельствует о том, что иностранные компании не реинвестируют свои доходы в Китае, а наоборот, выводят деньги из страны.
"Китай сейчас сталкивается с замедлением темпов роста, и ему нужно внести некоторые коррективы", - говорит представитель швейцарского производителя промышленного оборудования Oerlikon, который в прошлом году вывел 250 млн франков (277 млн долларов) из Китая.
"В 2022 году мы были одной из первых компаний, которая открыто сообщила, что мы ожидаем, что экономический спад в Китае повлияет на наш бизнес. Итак, мы заблаговременно начали внедрять действия и меры для смягчения этих последствий", - добавил представитель компании.
По словам ВВС, в этом году многие компании, как и Oerlikon, начали прислушиваться к призывам диверсифицировать свое производство.
Одна из главных причин - рост напряженности между Китаем и США из-за новых экспортных ограничений на сырье и технологии, необходимые для производства микросхем.
Также иностранный бизнес рассматривает влияние процентных ставок.
"Когда в прошлом году многие страны мира резко повысили ставки, Китай этот тренд не поддержал.
Многие главные центробанки, в частности Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк, повысили ставки, чтобы преодолеть инфляцию. Более высокая стоимость заимствований, обещающая более высокие доходы, также привлекает иностранный капитал.
Между тем политики в Китае сократили стоимость заимствований, чтобы поддержать свою экономику и индустрию недвижимости. В этом году юань обесценился более чем на 5% относительно доллара и евро", - пишет издание.
По словам Торгово-промышленной палаты ЕС в Китае, вместо того, чтобы реинвестировать прибыли в Китае обратно в страну, бизнес тратит деньги.
"Те, кто имеет избыток наличности и доходов в Китае, все чаще переводят эти средства за границу, где они получат более высокую отдачу от инвестиций по сравнению с инвестициями в Китай", - резюмировали в организации.