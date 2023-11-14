Боррель: Венгрия и Украина обсудят разблокирование 500 млн евро военной помощи

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что украинская и венгерская стороны проведут новую встречу для того, чтобы разблокировать выплату 8-го транша на 500 млн евро из Европейского фонда мира, который компенсирует государствам ЕС поддержку Украины оружием, сообщает Европейская правда.

Об этом Боррель заявил после встречи министров обороны стран ЕС во вторник.

"Венгерский министр объяснил нам, что сегодня может быть новая встреча с украинцами, чтобы попытаться разблокировать выплату 8-го транша. Думаю, есть возможность, я надеюсь, что это наконец будет разблокировано. Любые другие решения не на столе. Мы работаем по принципу консенсуса и нам нужен консенсус. Да, венгры продолжат работать с украинцами", – сказал Боррель.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 13 ноября подтвердил, что Будапешт и дальше будет блокировать выделение транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.

Венгрия месяцами блокирует выделение этих 500 млн евро из-за того, что украинское НАПК внесло крупнейший венгерский банк – OTP Bank – в список "спонсоров войны".

В начале октября Украина вывела OTP Bank из списка, удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта.

Однако Венгрия утверждает, якобы Украина не предоставила гарантий о том, что ситуация с OTP Bank или любым другим венгерским предприятие никогда не повторится, поэтому продолжает удерживать свое вето.

В мае НАПК объявило, что внесло OTP Bank в список "спонсоров войны" из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в РФ и фактического признания так называемых "ДНР"/"ЛНР".