Фарион просит Зеленского и Залужного отреагировать на "хамство" военных

Бывший нардеп и языковед Ирина Фарион обратилась к военному командованию Украины с призывом "принять меры относительно хамского поведения" майоров ВСУ Максима Жорина и Богдана Кротевича, которые "порочат честь украинского офицера", сообщает Украинская правда.

Об этом говорит блог Фарион на УП, а также ее сообщение в Telegram.

Обращение адресовано верховному главнокомандующему Вооруженных сил Украины президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову.

По словам филолога, на днях в медиа-пространстве произошла словесная баталия между ней и заместителем командира 3-й отдельной штурмовой бригады майором ВСУ Максимом Жориным.

"Последний (Жорин - УП) в посте на официальном телеграмм-канале бригады трижды послал меня матом в ответ на мои слова в эфире "Рандеву с Яниной Соколовой" (ссылка﻿ на интервью)".

Фарион напомнила, что в эфире Янины Соколовой критиковала отдельных военных за общение на русском языке.

В посте военный действительно грубо обращается к Фарион и просит правоохранителей обратить внимание на ее деятельность, ведь она "раскалывает украинское общество по фсбшным методичкам".

В своем обращении языковед также обращает внимание, что "публичное неуважение к женщине" проявил и начальник штаба бригады "Азов" майор Богдан Кротевич (позывной "Тавр").

По словам Фарион, во время интервью журналистке Наталье Мосийчук военный "абсолютно бездоказательно назвал меня "пособницей российской пропаганды и, возможно, человеком с высоким уровнем деменции". Экс-депутат дает ссылку на разговор.

Фарион напомнила также, что она является профессором и доктором филологических наук.

"Спасибо за Вашу высокую Службу и прошу принять необходимые меры относительно хамского поведения г. Жорина и г. Кротевича, которое порочит честь украинского офицера и бросает тень на всю украинскую армию" , - завершила свое обращение Ирина Фарион.

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