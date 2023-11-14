Под Авдеевкой Силы обороны сбили очередной российский самолет

14 ноября на Авдеевском направлении Силы обороны сбили очередной российский самолет, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Александр Штупун в комментарии УП.



Во вторник украинские защитники уничтожили штурмовик Су-25. Оружие, из которого была поражена воздушная цель врага пока не уточняется.

Спикер ОСУВ "Таврия" добавил, что это уже 8-мой уничтоженный самолет противника на Авдеевском направлении с начала активизации его штурмовых действий, то есть с 10 октября 2023 года.