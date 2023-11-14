В Сенате США назвали сроки рассмотрения запроса Байдена о помощи Украине

Запрос президента Джо Байдена о предоставлении помощи Украине планируется рассмотреть Палатой представителей США после Дня Благодарения. Он отмечается 23 ноября, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил лидер большинства в Сенате США Чак Шумер, сообщает CNN.

По его словам, объединенный пакет национальной безопасности, который охватывает помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы США, будет рассмотрен палатой после Дня Благодарения.

Шумер сказал, что он "очень сильно хочет, чтобы все четыре запроса президента были одобрены - Украина, Израиль, гуманитарная помощь и Индо-Тихоокеанский регион.

США нужно одобрить все четыре запроса Байдена

"У нас есть демократы и республиканцы, которые работают вместе, чтобы попытаться разработать пакет мер по обеспечению безопасности границ, который будет иметь поддержку обеих партий. Но мы должны это сделать, и как только мы вернемся после Дня Благодарения, это будет очень важным приоритетом. Все четверо должны получить двухпартийную поддержку в Палате представителей. Вместе" , - сказал он.

Отвечая на вопрос об усилиях Республиканской партии Палаты представителей по разделению пакета на более мелкие отдельные законопроекты, Шумер сказал, что им нужна двухпартийная поддержка всех четырех, и он будет усердно, очень усердно работать, чтобы выполнить все четыре запроса.

Пакет помощи США Украине

В октябре президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю. Из этой суммы 61 млрд долларов предназначаются для Украины, а 14,3 млрд долларов - для Израиля.

Позже новый представитель Палаты представителей США Майк Джонсон предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы в отдельности.

Недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что интересы США могут пострадать, если Конгресс не одобрит пакет помощи Украине.