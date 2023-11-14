ВАКС конфисковал активы у херсонского гауляйтера Сальдо и его дочери

Высший антикоррупционный суд принял решение о конфискации активов так называемого "исполняющего обязанности губернатора" в оккупационной администрации Херсонской области, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Это решение по второму иску Министерства юстиции о применении санкций к Владимиру Сальдо.

"Решением суда взысканы в доход государства активы, принадлежащие Сальдо В.В. лично, а именно денежные средства в размере 74 282,06 гривен, 319,88 долларов США и 1 174,71 евро, хранящиеся на личных счетах подсанкционного лица", – говорится в сообщении.

Кроме того, были взысканы активы, которыми Сальдо В.В. владеет опосредованно, через дочь Сальдо Ирину Владимировну. Речь идет о корпоративных правах в Публичном акционерном обществе Проектно-строительная фирма "Херсонбуд" в размере 8,5636% от общего количества акций предприятия.

Как сообщалось, 8 ноября Малиновский районный суд Одессы признал так называемого "председателя" оккупационной "администрации" Херсонской области Владимира Сальдо виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вынесен заочно.