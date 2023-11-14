США выделяют 1 млн долларов для расследования военных преступлений России

Соединенные Штаты Америки предоставят 1 миллион долларов Международному центру по расследованию преступлений агрессии против Украины, который был создан в Гааге, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера.

"Поскольку Россия продолжает грубо нарушать международное право, а война диктатора Путина с Украиной продолжает приводить к чрезвычайным страданиям, Соединенные Штаты по-прежнему сосредоточены на работе с Украиной и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за международные преступления, совершенные в Украине" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках непоколебимой приверженности территориальной целостности и суверенитету Украины, а также содействию всеобъемлющему правосудию и привлечению к ответственности за международные преступления против Украины и ее народа, Государственный департамент США предоставит 1 миллион долларов Международному центру по расследованию преступлений агрессии против Украины, который был создан в Гааге при поддержке Еврокомиссии.

Для чего нужен этот центр

Этот Центр будет способствовать расследованию агрессивной войны России, предоставляя Украине и странам-партнерам форум для сотрудничества в создании максимально убедительных доказательств для будущего судебного преследования.

Прокуроры из разных правовых систем, включая американскую, уже работают вместе в Центре, чтобы собрать и поделиться ключевыми доказательствами, а также провести надежные и независимые расследования.

"Соединенные Штаты гордятся тем, что поддерживают Украину и наших международных партнеров, подтверждая нашу приверженность соблюдению Устава ООН и обеспечению справедливости в связи с преступлением агрессии" , - заявил Миллер.

Представитель Госдепа призвал другие страны поддержать Центр и внести свой вклад в международные усилия по обеспечению справедливости для Украины и ответственности за агрессивную войну России.

Военные преступления России

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Недавно следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.

Также сообщалось, что двое российских военных в прошлом году пытали жителей Николаевской области. Украинские правоохранители объявили им о подозрении.