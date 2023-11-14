Во "Львовской политехнике" заявили, что оснований для увольнения Фарион нет
В ректорате университета "Львовская политехника" говорят, что на данный момент нет оснований для увольнения с должности преподавателя бывшего народного депутата Ирины Фарион, сообщает Украинская правда.
Об этом заявила проректор по стратегическому развитию университета "Львовская политехника" Лилия Жук, передает "Суспільне".
"Сейчас создана рабочая группа, которая должна проанализировать, изучить моральные и этические аспекты ситуации и дать свое заключение. Есть четко определенные основания для того, чтобы отстранить от обязанностей или расторгнуть срочный трудовой договор. Сейчас таких оснований нет".
В свою очередь, проректор по научно-педагогической работе Олег Давидчак отметил, что решение об увольнении должно быть тщательно взвешенным, "поскольку это судьба преподавателя".
"Вы пришли к нам, чтобы нам сказать ваше слово. Мы вас услышали!"
По их словам, рабочая группа обнародует свое заключение на следующей неделе.
Что предшествовало: 14 ноября студенты университета "Львовская политехника" вышли на митинг с требованием уволить профессора Ирину Фарион.
Предыстория:
- Экс-нардеп Ирина Фарион обвинила военных, в частности бойцов "Азова" и 3-й ОШБр, в том, что они общаются на русском языке. Она заявила, что "не может назвать" их украинцами. Ее высказывания вызвали волну возмущения в обществе.
- Кроме того, позже Фарион также опубликовала сообщение в своих соцсетях, в котором заявила, что "воевать за Украину - это не заслуга, а обязанность", а также назвала русскоязычных защитников "москворотыми".
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в соответствующие органы после высказывания языковеда и экс-депутата "по проверке указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования".
- Позже Фарион опубликовала в своих соцсетях письмо проукраинского студента из оккупированного Крыма, в котором он выражал ей поддержку. Вскоре к студенту пришли российские спецслужбы, ведь Фарион не скрыла его имя, фамилию, город проживания и место учебы. Она отказалась скрыть его данные, даже когда об этом просили ее читатели.Когда студента схватили оккупанты, языковед не извинилась, а сказала, что "не может знать, откуда эти люди", хотя место жительства студента было указано в его письме.