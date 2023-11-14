Во "Львовской политехнике" заявили, что оснований для увольнения Фарион нет

В ректорате университета "Львовская политехника" говорят, что на данный момент нет оснований для увольнения с должности преподавателя бывшего народного депутата Ирины Фарион, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила проректор по стратегическому развитию университета "Львовская политехника" Лилия Жук, передает "Суспільне".

"Сейчас создана рабочая группа, которая должна проанализировать, изучить моральные и этические аспекты ситуации и дать свое заключение. Есть четко определенные основания для того, чтобы отстранить от обязанностей или расторгнуть срочный трудовой договор. Сейчас таких оснований нет".

В свою очередь, проректор по научно-педагогической работе Олег Давидчак отметил, что решение об увольнении должно быть тщательно взвешенным, "поскольку это судьба преподавателя".

"Вы пришли к нам, чтобы нам сказать ваше слово. Мы вас услышали!"

По их словам, рабочая группа обнародует свое заключение на следующей неделе.

Что предшествовало: 14 ноября студенты университета "Львовская политехника" вышли на митинг с требованием уволить профессора Ирину Фарион.

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