Зеленский: Путин хочет перед объявлением выборов показать результат на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что российский диктатор Владимир Путин планирует в начале декабря 2024 объявить о своих выборах, поэтому стремится к этому времени показать хоть какой-то результат на поле боя, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского 14 ноября.

"Очень интенсивные русские штурмы, особенно в Донецкой области. Мы должны понимать, что у Путина сейчас очень циничная и конкретная политическая цель и он готов убить сколько угодно своих людей, потому что хочет на первую половину декабря показать хоть какой-то тактический результат – когда планирует объявить о своих выборах.

Россия уже теряет под Авдеевкой солдат и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск очень сложно".