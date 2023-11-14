В двух областях Украины люди подорвались на минах: есть погибший и раненые
В Харьковской и Херсонской областях сегодня, 14 ноября, на минах подорвались три человека. В результате этого погиб один человек, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Херсонская ОВА и Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
Херсонская область
Отмечается, что в Новорайске на российской взрывчатке подорвался мужчина. Пострадавший - 48-летний житель Запорожья.
"Он ремонтировал крышу на ферме, когда увидел заброшенный российский блиндаж. После работы мужчина решил пойти и посмотреть на него. Там он наступил на неизвестный взрывной предмет", - пишет ОВА.
В результате детонации пострадавший получил взрывную травму и потерял часть ноги. Его состояние оценивается как тяжелое. Сейчас мужчина находится в медучреждении. Врачи борются за его жизнь.
Харьковская область
Также в селе Григорьевка Изюмского района произошел очередной подрыв взрывоопасного предмета.
"В результате взрыва погиб мужчина 1990 года рождения, еще 35-летний мужчина получил многочисленные ранения. Оба мужчины ехали в легковом автомобиле ВАЗ 2107", - рассказали в ГСЧС.
Бригадой экстренной медицинской помощи пострадавший госпитализирован в больницу. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Минная опасность
Напомним, что в результате войны с Россией во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:
- избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
- не цеплять какие-либо подозрительные предметы;
- не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.
В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.