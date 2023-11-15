Палата представителей США одобрила временный бюджет без финансирования для Украины

Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю, сообщает Украинская правда.

Палата представителей приняла законопроект спикера Майка Джонсона о финансировании, чтобы предотвратить шатдаун.

Теперь Сенат должен будет одобрить его до пятницы.

Законопроект предусматривает продолжение финансирования до 19 января приоритетных направлений.

Остальное правительство будут финансировать до 2 февраля.

Законопроект не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине.

Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине. 11,8 миллиарда долларов – это часть из этого пакета помощи, направленная на бюджетную поддержку.

Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.

Белый дом и Сенат раскритиковали и отклонили проект Джонсона относительно временного продления финансирования с разными сроками для различных государственных структур.

14 ноября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности США уменьшаются с каждой неделей.