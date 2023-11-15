Байден одобрит временный бюджет, если его примет Сенат – CNN

Президент Джо Байден готов подписать одобренный Палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если его примет Сенат. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, сообщает Украинская правда.

"Если это примет Сенат, президент подпишет резолюцию, которая сохраняет текущие уровни финансирования и не содержит вредных политических факторов" , – сказал собеседник CNN.

Кроме острой борьбы за государственное финансирование, чиновник также призвал республиканцев Палаты представителей отказаться от "экстремальных, партийных законопроектов об ассигнованиях" и работать с демократами над законопроектами об ассигнованиях на весь год.

Чиновник также призвал Конгресс принять финансирование для Израиля, Украины и безопасности границ.