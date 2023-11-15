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Курс валют НБУ на 15 ноября

Курс валют НБУ на 15 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 15 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 14 ноября, вырос до уровня 36.32 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 35 коп до 38.94 за 1 евро.

Рубль подорожал на 7 коп до 4.00 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 44.65 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 32 коп до 40.28 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 10 коп до 8.82 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.317100 +0.156
EUR Евро 38.939200 +0.345
RUB Рубль 0.400070 +0.007
GBP Фунт стерлингов 44.650100 +0.382
CHF Швейцарский франк 40.276300 +0.315
PLN Польский злотый 8.816300 +0.099

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