Курс валют НБУ на 15 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 15 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 14 ноября, вырос до уровня 36.32 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 35 коп до 38.94 за 1 евро.

Рубль подорожал на 7 коп до 4.00 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 44.65 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 32 коп до 40.28 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 10 коп до 8.82 за 1 польский злотый.