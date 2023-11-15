Курс валют НБУ на 15 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 15 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 14 ноября, вырос до уровня 36.32 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 35 коп до 38.94 за 1 евро.
Рубль подорожал на 7 коп до 4.00 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 44.65 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 32 коп до 40.28 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 10 коп до 8.82 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.317100
|EUR
|Евро
|38.939200
|RUB
|Рубль
|0.400070
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.650100
|CHF
|Швейцарский франк
|40.276300
|PLN
|Польский злотый
|8.816300