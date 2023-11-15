Оккупанты обстреляли Селидово в Донецкой области: под завалами ищут людей

Россияне ночью нанесли ракетный удар по городу Селидово Донецкой области. В результате обстрела разрушена часть жилого дома. Известно об одной погибшей, под завалами ищут людей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

В результате удара произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома.

На месте обстрела чрезвычайники совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в медицинское учреждение. Также из поврежденной квартиры на 4 этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок.

По данным Клименко, под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Вероятно, под завалами еще остается по меньшей мере один человек.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.