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РФ за сутки потеряла более 800 военных, 58 артсистем и самолет – Генштаб

РФ за сутки потеряла более 800 военных, 58 артсистем и самолет – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки российские оккупационные войска потеряли в Украине примерно 820 военных, 15 танков, 58 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и самолет.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 314 290 (+820) человек,
  • танков − 5 377 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин − 10 104 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 7 647 (+58) ед,
  • РСЗО − 884 (+2) ед,
  • средств ПВО − 582 (+2) ед,
  • самолетов − 323 (+1) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 675 (+26) ед,
  • крылатых ракет − 1 562 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 020 (+47) ед,
  • специальной техники – 1 083 (+2) ед.

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