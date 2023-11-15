РФ за сутки потеряла более 800 военных, 58 артсистем и самолет – Генштаб
За прошедшие сутки российские оккупационные войска потеряли в Украине примерно 820 военных, 15 танков, 58 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и самолет.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 314 290 (+820) человек,
- танков − 5 377 (+15) ед,
- боевых бронированных машин − 10 104 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 7 647 (+58) ед,
- РСЗО − 884 (+2) ед,
- средств ПВО − 582 (+2) ед,
- самолетов − 323 (+1) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 675 (+26) ед,
- крылатых ракет − 1 562 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 020 (+47) ед,
- специальной техники – 1 083 (+2) ед.