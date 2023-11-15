Байден обсудит с Си Цзиньпином войну РФ против Украины – Белый дом

На встрече с руководителем Китая Си Цзиньпином президент США Джо Байден будет говорить о событиях в Украине. Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

"Разговор еще не состоялся и я не хочу забегать вперед. Думаю, они, безусловно, будут говорить о том, что происходит в Украине и президент четко даст понять, что мы будем и дальше поддерживать Украину против российской агрессии" , – заявил Кирби о встрече лидеров США и Китая, намеченной на 15 ноября.

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США также подчеркнул, что Китай мог бы сыграть определенную роль, помогая США поддерживать Украину, а также способствовать продвижению видения президента Украины Владимира Зеленского по справедливому миру в Украине.

Также Кирби подчеркивал, что, как ожидается, еще одной темой разговора между президентами США и Китая станет ситуация на Ближнем Востоке.

"Безусловно, мы приветствовали бы возможности, чтобы Китай захотел быть полезным в оказании поддержки Израиля, необходимой для его защиты, а также для оказания гуманитарной помощи нуждающимся" , - подчеркнул Кирби.

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина состоится 15 ноября на полях форума АТЭС в Сан-Франциско.

Это будет первый визит Си в Сан-Франциско с тех пор, как он был молодым лидером Коммунистической партии. Громких объявлений после встречи Байдена и Си не ожидается, но в повестке дня хватает сложных вопросов.

В частности, говорят обозреватели, Байден, вероятно, обратится в Си, чтобы тот повлиял на Северную Корею, которая нарастила темпы испытаний баллистических ракет и, по заявлениям США, производит поставки боеприпасов России для войны в Украине.

Ожидается, что президент США также сообщил Си Цзиньпину, что он хотел бы, чтобы Китай повлиял на Иран, чтобы четко дать понять, что Тегеран или его ставленники не должны предпринимать действий, которые могут привести к расширению войны Израиля и ХАМАСа.

Последний раз Байден и Си встречались почти год назад на полях саммита Группы 20 на Бали в Индонезии. Во время почти трехчасовой встречи Байден прямо возражал против "принудительных и все более агрессивных действий" Китая по Тайваню и обсуждал вторжение России в Украину, а также другие вопросы.