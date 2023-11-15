В Сенате США рассказали, когда рассмотрят помощь Украине и Израилю

Объединенный пакет законопроектов, который включает помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы, планируют рассмотреть в Сенате после Дня благодарения, который будет праздноваться в США 23 ноября. Об этом заявил лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер, сообщает Европейская правда.

По его словам, он очень сильно хочет, чтобы все четыре запроса президента США Джо Байдена – Украина, Израиль, гуманитарная помощь и Индо-Тихоокеанский регион – были одобрены. Он подчеркнул, что законодатели будут "очень настойчиво над этим работать".

"Как только мы вернемся на День благодарения, это будет очень важным приоритетом, чтобы все четыре законопроекта были приняты, и все четыре имели двухпартийную поддержку в Палате представителей. Вместе" , – отметил Шумер.

На вопрос о том, пытается ли Республиканская партия разделить пакет на меньшие, отдельные законопроекты, он ответил, что нужна двухпартийная поддержка для всех четырех, добавив, что собирается упорно работать над тем, чтобы все четыре законопроекта были приняты.

Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине.

Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.

Палата представителей США во вторник поддержала проект о дополнительном финансировании для избежания работы правительства, в который не включали средств для Украины и Израиля

Ранее во вторник конгрессмен-республиканец Дон Бейкон заявил, что в Палате представителей в целом уже знают, что делать с законопроектом о помощи Украине, а также, сколько примерно денег хотят выделить Киеву. По его мнению, рассмотрение может состояться в декабре.