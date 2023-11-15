Кабмин одобрил механизм для продажи арестованной яхты Медведчука

Кабинет Министров по инициативе Агентства по розыску и менеджменту активов усовершенствовал процедуру реализации арестованных активов и ввел возможность их продаж за рубежом.﻿ Об этом заявили в Агентстве по управлению арестованным имуществом (АРМА), сообщает Экономическая правда.

Соответствующие изменения были внесены в Постановления Кабмина №719 и №558.

По новым правилам все продажи арестованного имущества осуществляются исключительно на электронной платформе Prozorro и в соответствии с нормами европейского законодательства.

Также внесенные изменения впервые в истории Украины нормируют реализацию арестованного имущества за рубежом. В частности, открывают возможность начать процедуры по продаже 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии.

Яхта олигарха 11 апреля 2022 года определением Лычаковского районного суда г. Львова была передана в управление АРМА для ее реализации.

В АРМА убеждены, что средства от зарубежной реализации яхты, стоимость которой ориентировочно оценивается в 200 млн. евро, станут ресурсом государственного бюджета для усиления обороноспособности Украины и будут способствовать победе над врагом.

Роскошная пятипалубная яхта Royal Romance протяженностью 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. Имеет бассейн 4 на 12 метров, расположен на главной кормовой палубе. На яхте находятся 14 гостей и 22 члена экипажа. Также на нем есть лифт.

В 2020 году стало известно, что Медведчук задекларировал оффшорную компанию Fregata Marine Ltd, которой принадлежит одна из самых дорогих в мире яхт – Royal Romance ориентировочной стоимостью в $200 млн на свою жену Оксану Марченко.