Премьер Эстонии заинтересована стать новым генсеком НАТО

Премьер Эстонии Кая Каллас "открыта" к назначению генеральным секретарем НАТО, если ее поддержат. Об этом она сказала во время оборонного форума, организованного Politico, сообщает Европейская правда.

Во время обсуждения Каллас спросили, можно ли ее рассматривать как кандидата на следующего генсека НАТО после того, как Йенс Столтенберг уйдет с этой должности.

Каллас сперва ответила уклончиво, напомнив, кого неформально считают основным кандидатом.

"Недавно я слышала шутку, что "следующий генсек должен быть из "новой" страны-члена НАТО, то есть которая 20 лет в НАТО, это точно должен быть человек из страны, которая тратит 2% ВВП на оборону и было бы хорошо, если это будет женщина. Поэтому логично, что это Марк Рютте" , – сказала Каллас.

На прямой вопрос о том, хочет ли она, чтобы ее кандидатуру рассматривали, Каллас ответила утвердительно.

Напомним, наиболее вероятными кандидатами-преемниками Столтенберга называют премьера Нидерландов Марка Рютте, который после выборов уйдет с должности, и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, у которой также завершается каденция.