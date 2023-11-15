Беспилотник вчера атаковал пороховой завод в РФ – источники

Утром 14 ноября беспилотник атаковал Тамбовский пороховой завод в России, повредив крышу одного из цехов.﻿﻿ Об этом пишут Telegram-каналы Astra и Baza со ссылкой на источники, сообщает Украинская правда.

По данным "Astra", беспилотник упал на территорию порохового завода в Котовске. Возник пожар в здании цеха смешивания массы. Сообщается, что в момент атаки работники в помещении не находились, никто не пострадал. Повреждена крыша здания.

О повреждении части кровли цеха смешивания массы также сообщает "Baza". Telegram-канал уточняет, что атака произошла около 7:00, а пожар якобы быстро локализовали и потушили. По предварительной информации, работы в этом цехе не проводились.