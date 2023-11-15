Конгрессмен США: Украина в тяжелом положении, нужно одобрить помощь

Конгрессмен от Демократической партии Адам Смит заявил, что США должны одобрить новую помощь Украине в течение недель, а не месяцев. Об этом он заявил на саммите Politico Defense, сообщает Лига.net.

По его словам, Конгресс должен принять помощь Украине в ноябре или декабре.

"Киев может удержаться, но его позиция будет не такой сильной. Они окажутся в очень опасном положении, если ﻿﻿ мы не предоставим им ресурсы в разумные сроки" , — сказал Смит.

Он отметил, что не согласен с республиканцами, которые связывают помощь Украине с обеспечением безопасности южной границы США, так как это "не имеет никакого смысла".

"Основная причина здесь в том, что Трамп решил, что ему не нравится Украина. У вас есть много республиканцев, которых я знаю, знаю, в их сердцах и умах — они поддерживают Украину, но как они справляются с Трампом и его, скажем так, довольно восторженными сторонниками?" , — заявил законодатель.

Ранее Палата представителей США на очередном заседании приняла бюджет финансирования правительства на два месяца без помощи Украине. Лидер большинства Демократической партии в Сенате Чак Шумер сообщил, что объединенный пакет, который предусматривает помощь Израилю, Украине, Тайваню и границе, будет рассмотрен палатой после Дня благодарения (23 ноября), когда сенаторы от обеих партий ведут переговоры о пограничной политике.