Британская разведка: Путин уже начал предвыборную кампанию

Анонс итоговой годовой пресс-конференции Путина и его показательные встречи с военным командованием, вероятно, уже являются элементом предвыборной кампании главы Кремля. Об этом рассказывает Министерство обороны Британии в разведывательном смотре за 15 ноября, сообщает Европейская правда.

9 ноября Кремль объявил, что Владимир Путин в конце 2023 проведет традиционную итоговую пресс-конференцию со звонками "от народа". В 2022 году событие не проводили – очевидно, из-за неудач Кремля в Украине.

"Планировщики в Кремле почти точно рассматривают событие как важный этап в ожидаемой кампании Путина за пятый срок в должности перед президентскими выборами, которые пройдут в марте 2024 года. Он, скорее всего, выдвинет свою кандидатуру до конца 2023 года" , - отмечают в обзоре.

Вспоминают и поездку Путина в штаб-квартиру Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где встречался с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу – уже вторую за последние четыре недели.

По мнению аналитиков, так Путин продолжает создавать себе имидж "патриота", готовясь к выборам.