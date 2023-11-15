Ситуация с работой в IT заметно усложнилась – опрос

В Украине в течение последнего года уволили 25% опрошенных айтишников, а 54% - искали новую работу в течение двух месяцев и дольше. Об этом говорится в опросе DOU, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что ситуация с работой в ІТ заметно усложнилась в 2023 году. Однако большинство тех, кто ищет новую работу сейчас, ее находят.

"За последние 12 месяцев 25% айтишников уволили или не продлили контракт (полгода назад таких было только 16%). Еще 16% специалистов ушли с работы или проекта по собственной инициативе, а 8% отправляли на бенч или в неоплачиваемый отпуск. В целом 47% айтишников ушли с работы или проекта в течение последнего года" , - говорится в сообщении.

Кроме того, опыт ІТ-специалиста не всегда гарантировал иммунитет от сокращения, поскольку теряли работу как опытные айтишники, так и те, кто только недавно начал работать в индустрии. Чаще всего в течение последнего года увольняли разработчиков (26%), QA (30%) и дизайнеров (28%).

На бенч или в неоплачиваемые отпуска чаще других тоже отправляют технических специалистов - DevOps/SRE (11% за последние 12 месяцев побывали на бенче), QA и Data Scientist/Data Engineer (по 10%), разработчиков (9%).

В DOU добавляют, ситуация с работой отражается на настроениях айтишников. 42% тех, кто сейчас работает, боятся потерять работу, а среди специалистов с опытом менее трех лет, таких 49%.