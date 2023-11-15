Университет из РФ купил в Канаде систему обнаружения беспилотников – СМИ

Российский технологический университет МИРЭА закупил у канадской компании Skycope Technologies Inc. радар-детектор SkyEye для обнаружения беспилотников, стоимостью 4,5 млн рублей.﻿ Об этом пишет российское издание "Агентство", сообщает Экономическая правда.

Российский технологический университет МИРЭА закупил у канадской компании Skycope Technologies Inc. радар-детектор SkyEye для обнаружения беспилотников, стоимостью 4,5 млн рублей.﻿ Об этом пишет российское издание "Агентство".

Отмечается, университет объявил тендер на закупку системы в начале мая этого года и в течение двух недель выбрал победителя. Поставки организовал предприниматель Максим Суслопаров.

"Уже 7 июня радар-детектор доставили в университет. К госконтракту прилагали декларацию Евразийского экономического союза на ввоз систем SkyEye, полученную в январе 2023 года московской компанией "Техком" , - говорится в сообщении.

По данным производителя радар-детектор может распознавать более 330 моделей дронов на расстоянии до 35 км на открытой местности и до 10 км в городе.

Предполагается, что дальности действия канадской системы хватит, чтобы прикрыть более трети площади Москвы в пределах Московской кольцевой автодороги. Также университет может использовать систему в исследовательских целях, поскольку разрабатывает антидронные устройства. Ранее ЗВО приобрел три антидронових ружья "Дрон 1200" за 400 тысяч рублей ("ружья" производят в Китае, дальность действия - 1,2 километра).

Кроме того, по словам юриста санкционной практики британской компании Zorge Partners Limited Романа Рашимаса, поставка SkyEye попадает под ограничения, введенные властями Канады.