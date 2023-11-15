Ахметов перед вторжение собирался купить пентхаус за $122 млн – расследование

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал новое крупное расследование о кипрских оффшорах. В нем утверждается, что самый богатый украинец Ринат Ахметов перед полномасштабной войной согласился купить пентхаус в Лондоне за $122 млн, сообщает Лига.Бизнес.

Ахметов отказался комментировать "любые инвестиции или трансакции, которые могли состояться или не состояться, как и их статус".

В расследовании сказано, что по состоянию на июль 2021 года украинский бизнесмен планировал приобрести двухэтажный пентхаус в новостройке премиум-класса Челси Баррэкс.

Недвижимость якобы оформлялась на компанию Gelion Properties Ltd., базирующуюся на Британских Виргинских островах. В стоимость сделки входило не только жилье, но и несколько паркомест и помещения для хранения вещей.

Вывод о причастности Ахметова к приобретению журналисты делают на основании переписки между сотрудниками фирмы Cypcodirect (одна из шести компаний, документы которых попали в руки журналистов) и PwC.

В одном из электронных писем было сказано, что Gelion используют для покупки пентхауса, чтобы обеспечить "конфиденциальность" Ахметова и чтобы его имя не попало в британский реестр недвижимости.

Сделка была закрыта в 2022 году.