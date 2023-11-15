Торговля российским золотом переместилась в Гонконг из-за санкций – СМИ

После вторжения Москвы в Украину торговля российским золотом переключилась с Лондона на Дубай. Теперь она перемещается еще дальне на восток - в Гонконг.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Город уже давно является ключевым каналом для слитков, поступающих на материковую часть Китая - крупнейшего потребительского рынка в мире, но с апреля поставки из России резко возросли. В этом году Гонконг импортировал 68 тонн российского золота, что в четыре раза больше, чем за весь 2022 год.

По словам людей, знакомых с ситуацией, перевод поставок Гонконг был вызван санкциями США в отношении крупнейших российских золотодобытчиков, а также репрессиями со стороны Объединенных Арабских Эмиратов в отношении незаконной деятельности на своем рынке драгоценных металлов. Движение на восток подчеркивает проблему, с которой сталкивается Запад в сдерживании потоков ресурсов, которые финансируют военную машину Кремля.

Поставки через ОАЭ

До вторжения в Украину почти все золото, экспортированное из России - второй по величине бывающей страны в мире - направлялось в хранилища в Лондоне, центр мировой торговли слитками. Но война Кремля наложила табу на российское золото в основном центре еще до того, как официальный запрет заблокировал импорт в страны "Большой семерки" и Европейский Союз.

Когда российское золото было заблокировано для доступа в Лондон, первым бенефициаром стал Дубай - ключевой транзитный узел для поставок слитков на рынки Ближнего Востока и Азии. По словам людей, знакомых с ходом дискуссий, в этом году ОАЭ сохраняли нейтральную позицию, отказываясь принимать официальные меры против российского золота, несмотря на лоббирование со стороны США и Великобритании.

В 2022 году Россия поставила в ОАЭ 96,4 тонны слитков, став крупнейшим поставщиком страны. Это более чем в пять раз превышало объем экспорта через Гонконг.

Хотя в ОАЭ до сих пор нет запрета на импорт российского золота, объемы значительно упали. Частично это связано с регулятивными мерами после того, как эта ближневосточная страна была добавлена в список наблюдения Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF.

Банковские переводы в ОАЭ подвергаются усиленному надзору, а наличные платежи контролируются через обязательную государственную базу данных, что усложнило расчеты с российскими экспортерами, говорят люди, знакомые с ситуацией. Санкции США в мае в отношении крупнейших золотодобывающих компаний России - АО "Полюс" и местного подразделения Polymetal International Plc - также оказали сдерживающий эффект, поскольку трейдеры и банки ОАЭ стали более неохотно иметь дело с указанными организациями, говорят источники.

По предварительным данным компании ImportGenius, занимающейся отслеживанием торговли, основанным на данных российской таможни за шесть месяцев до августа, некоторые покупатели золота из Дубая начали перенаправлять поставки в Гонконг.

Другие фирмы ОАЭ вообще отказались от участия. Государственная логистическая компания Transguard, входящая в состав авиакомпании Emirates Group, заявила в мае, что прекратила транспортировку российского золота.

Великобритания в ноябре ввела новый раунд санкций в отношении компаний, связанных с торговлей российским золотом, в том числе базирующейся в Дубае компании Paloma Precious DMCC, которая импортировала из страны 300 млн долларов. Фирма ранее была акционером Emirates Gold DMCC, нефтеперерабатывающего завода, исключенного из списка аккредитованных ОАЭ из-за опасений по поводу его собственности.

Торговля через Китай

В то же время Китай ясно дал понять, что хочет расширить торговлю с Россией, подчеркнув тесные связи между лидерами этих стран Си Цзиньпином и Владимиром Путиным после вторжения в Украину. Пекин оказал Москве дипломатическую и экономическую поддержку, которая помогла смягчить последствия западных санкций, а Китай сейчас является крупнейшим импортером ископаемого топлива из России.

VPower Finance Security (Hong Kong), которая перемещает наличные деньги и драгоценные металлы для некоторых крупнейших финансовых учреждений Китая, является ключевым игроком в обработке недавно импортированного золота из России, показывают данные ImportGenius.

Переводу в Гонконг также способствовал рост цен на золото в Китае по сравнению с международными в сентябре. Это привлекло в страну слитки, создав выгодные арбитражные возможности для банков, имеющих лицензии на импорт.