Россияне постепенно стирают Авдеевку – глава ГВА

Российские оккупанты не перестают обстреливать гражданские места в Авдеевке. Город постепенно превращается в уничтоженную Марьинку, которой уже почти нет. Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире "Суспільне. Спротив", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Как было горячо, так и остается. В сутки чуть более 30 массированных обстрелов по территории общины, 12 авиабомбовых ударов" , - рассказал Барабаш.

По его словам, российские войска избивают по укрытиям людей, местам скопления, больницы, волонтерским пунктам и местам, где можно набрать воды.

"Просто идет уничтожение местного населения. Город стирают. Авдеевка постепенно превращается в Марьинку, которой уже не существует" , - подчеркнул начальник МВА.

Барабаш также рассказал, что сейчас из города выезжают люди, которые еще месяц назад говорили, что не покинут дом при любых обстоятельствах.

"Те, кто возможно и ожидал какого-то прихода "русского мира" увидели, что оно того не стоит. За прошедшую неделю 94 уехало. В городе остается 1461 человек. Эвакуация есть" , - добавил он.

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты.