США не будут встречаться с представителями России на саммите АТЭС – Госдеп

Соединенные Штаты не собираются проводить встреч с представителями РФ в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает Европейская правда.

"Мне неизвестно ни о каких запланированных встречах между нами и российским правительством в рамках АТЭС" , – отметил он.

Саммит АТЭС будет проходить на этой неделе в американском Сан-Франциско. РФ на нем будет представлять делегация во главе с вице-премьер-министром.

Ранее сообщалось, что в рамках саммита состоится первая за этот год встреча для президента США Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина. По словам американского лидера, его целью во время переговоров с главой КНР является восстановление нормальной коммуникации между двумя странами, включая контакты между военными.