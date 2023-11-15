На левобережной Херсонской области ряд сел уже безлюдны – власть

Украинский мэр оккупированной Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что ряд населенных пунктов этой общины на левобережной Херсонской области из-за войны стали безлюдными. В частности, в селе Корсунка уже нет местных жителей, сейчас там большое количество разбитой российской техники, сообщает Радио Свобода.

"Корсунка она пуста, после затопления туда практически никто не вернулся" , – говорит Коваленко.

Разоренные села есть и в Олешковской общине, которая также находится в российской оккупации.

"Это село Подстепное, Крынки, Нечаево. Не знаю, сколько людей на самом деле осталось в Песчановке. Не с кем связаться, людей нет" , – сообщила начальница Олешковской МВА Татьяна Гасаненко.

По ее данным, всего к общине принадлежат 13 населенных пунктов. Пока там проходит линия разграничения между ВСУ и российской армией. Населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от Днепра, страдают больше всего.

"На начало полномасштабного вторжения России Олешковская территориальная община насчитывала почти 40 тысяч населения, сейчас, по очень условным подсчетам, там осталось не более 9 тысяч. В самих Олешках из 20 тыс. населения остается около 3 тысяч. По другим некоторым населенным пунктам жителей можно пересчитать по пальцам одной или двух рук" , – добавила она.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода