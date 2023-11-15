В ВСУ намекнули о "больших успехах" на юге: Нужна информационная тишина

Военные призывают соблюдать информационную тишину, что впоследствии позволит отчитаться о "больших успехах" на южном направлении. Об этом заявила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

По ее словам, российские войска перешли в интенсивную оборону на южном направлении. Агрессор уже понимает, что продвижение Сил обороны становится неотвратимым.

Гуменюк отметила, что россияне не могут просчитать, с какого направления им ожидать такой опасности.

Сейчас оккупанты из-за неуверенности в ситуации на фронте пытаются активизировать тяжелую артиллерию, РСЗО и тактическую авиацию.

Также она сообщила, что оттеснения со стороны украинских военных происходят на линии от 3 до 8 километров вдоль всего побережья.

"Линия фронта сегодня достаточно подвижна. Очевиден факт, что врага это прижимает. Пока мы просим информационной тишины с тем, чтобы заработала наша запланированная сентенция, которая позволит потом отчитаться о больших успехах" , - подытожила Гуменюк.

Напомним, сегодня Институт по изучению войны (ISW) со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака отметил, что украинские войска закрепились на восточном (левом) берегу Херсонской области.