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Россияне нанесли три ракетных удара под Запорожьем, есть погибший - ОВА

Россияне нанесли три ракетных удара под Запорожьем, есть погибший - ОВА
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Утром 15 ноября российские войска нанесли три ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Запорожском районе.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

На данный момент известно об одном погибшем и семерых раненых (из них двое – женщины).

"Взрывной волной и обломками повреждены дома, два автомобиля и хозяйственные постройки, расположенные рядом с местом нанесения ударов", – говорится в сообщении.

Тип ракет в настоящее время уточняется.

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