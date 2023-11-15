Россияне нанесли три ракетных удара под Запорожьем, есть погибший - ОВА
Утром 15 ноября российские войска нанесли три ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Запорожском районе.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.
На данный момент известно об одном погибшем и семерых раненых (из них двое – женщины).
"Взрывной волной и обломками повреждены дома, два автомобиля и хозяйственные постройки, расположенные рядом с местом нанесения ударов", – говорится в сообщении.
Тип ракет в настоящее время уточняется.