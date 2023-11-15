Россияне превратили Новую Каховку в свалку, на крышах пулеметы – мэр

Украинский мэр ныне оккупированной Новой Каховки в Херсонской области Владимир Коваленко рассказал, что на территории этой общины, которая находится на линии фронта и постоянно обстреливается, фактически не осталось российского офицерского состава, сообщает Радио Свобода.

"В самом городе постоянно гремит, постоянно обстрелы. В связи с этим абсолютное большинство жителей пытаются не находиться на улицах, только в случае большой необходимости. Что касается действий оккупантов, то согласно той информации, которая у меня есть, а она есть почти каждый день, практически на линии фронта остались рядовой и сержантский состав. Офицеры отошли в тыл" , – сообщил он.

По словам Коваленко, к определенным улицам у жителей Новой Каховки вообще доступ перекрыт, в нарушителей этого запрета захватчики стреляют без уведомления.

"Это парковая территория, там все заминировано, там все в железобетонных конструкциях, все заросло сорняками. Город превратили в помойку. И выставляли со вторых этажей и на кровлях жилых домов минометы или пулеметы" , - добавил он.

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