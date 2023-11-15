В Киеве снесли памятник Пушкину

В Киеве на Берестейском проспекте демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Об этом заявил советник городского головы столицы Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, после разрешения от Кабинета министров городские чиновники смогли одобрить решение о демонтаже памятника Пушкину.

Он был расположен в сквере на Берестейском проспекте напротив парка Киевского политехнического института.

После начала большой войны памятник Пушкину неоднократно обливали краской и писали на постаменте требования снести его.