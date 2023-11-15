Суд окончательно признал законной национализацию ПриватБанка

Шестой апелляционный административный суд закрыл производство по обжалованию национализации ПриватБанка с рынка с участием государства и подтвердил невозможность возвращения банка бывшим собственникам. Об этом заявили в НБУ, сообщает Укринформ.

В частности, суд 15 ноября 2023 года отменил решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года, которым был удовлетворен иск бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского к Национальному банку, Кабинету министров, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которым были признаны противоправными и отменены решения органов государственной власти о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства.

"Национальный банк приветствует решение суда апелляционной инстанции. Решение о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан.

Сегодня, через 6 лет, суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим собственникам, на докапитализацию которого государство потратило более 155 миллиардов гривен. Также следует констатировать, что все решения государственных органов относительно национализации ПриватБанка действуют" , - отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

По его словам, судом применен Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности" № 590-ІХ, поскольку исковые требования по делу не отвечают положениям данного закона.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года Национальный банк Украины принял решение о признании ПриватБанка неплатежеспособным и последующем выводе с рынка с участием государства и обратился к правительству с предложением обрести право собственности на акции банка.

Это решение основывалось на уменьшении размера регулятивного капитала до отрицательного значения. Нехватка в капитале ПриватБанка была подтверждена, в частности независимой международно признанной аудиторской компанией. Акционеры банка не выполнили взятые на себя обязательства по его финансовому оздоровлению. В тот же день Кабинет Министров Украины принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка.

18 апреля 2019 Окружной административный суд города Киева по иску Игоря Коломойского признал противоправным и отменил решение правительства о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства. Принимая это решение, суд проигнорировал установленную Национальным банком Украины потребность в докапитализации ПриватБанка и факт невыполнения ПриватБанком и его акционерами программы финансового оздоровления. 24 мая 2019 года НБУ подал апелляционную жалобу.

2 марта 2021 Шестой апелляционный административный суд остановил производство по делу к рассмотрению Конституционным Судом Украины дела по иску 64 народных депутатов о конституционности отдельных положений Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности" № 590-ІХ.

1 июня 2022 г. Верховный Суд отменил постановление о приостановлении производства по этому делу, что позволило продолжить рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.