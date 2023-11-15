ЕС разблокирует финнирование Польши после смены правительства – Bloomberg

Польша может получить доступ к дополнительному финансированию от Европейского Союза до конца года, когда лидер оппозиционной "Гражданской коалиции" Дональд Туск возглавит правительство страны. Об этом стало известно Bloomberg от источников, сообщает Европейская правда.

По данным собеседника агентства, в ближайшие недели Еврокомиссия планирует подписать запрос правительства Польши на получение части помощи в размере около 2,8 млрд евро, предназначенной для преодоления зависимости стран-членов от российских энергоносителей.

Как только министры финансов ЕС подтвердят решение Еврокомиссии на заседании 8 декабря, Варшава сможет получить транш в размере около 550 миллионов евро в виде предварительного финансирования без каких-либо условий, добавил источник.

Польский президент Анджей Дуда поручил формирование правительства представителю пока правящей партии "Право и справедливость" Матеушу Моравецкому. Однако "ПиС" имеет почти нулевые шансы получить вотум доверия в Сейме.

Если Моравецкому не удастся сформировать правительство, решение перейдет в парламент, попытка должна перейти Туску. Согласно процедуре, после одобрения новый премьер может вступить в должность уже 11 декабря.

Туск заявил, что его приоритетом является возобновление отношений с ЕС, который прекратил финансирование Польши из-за беспокойства по поводу подрыва независимых институций и верховенства права.

Его потенциальному правительству придется проделать тяжелую работу по завершению реформ, чтобы получить доступ к финансированию на общую сумму 60 миллиардов евро.

ЕС заблокировал выделение более 35 миллиардов евро помощи после пандемии корона вируса правительства "Права и справедливости", в частности, из-за проблем с реформой судебной системы.

В августе правительство Моравецкого обратилось с просьбой об увеличении финансирования в рамках программы RePowerEU, призванной помочь странам-членам ЕС развивать альтернативные источники энергии. Решение о выделении средств будет принято в следующем месяце.