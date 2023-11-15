Данилов озвучил требования к Telegram-каналам: стандарты и отсутствие анонимности

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что главной проблемой Telegram-каналов является их анонимность, сообщает Лига.net.

По его словам, главная опасность крупных информационных Telegram-каналов — это анонимность их деятельности, так как многие из них часто публикуют кадры работы противовоздушной обороны, передвижение Сил обороны, дислокацию военных, что часто приводит в жертвам.

Он отметил, что Кремль первый начал использовать сетки Telegram-каналов для манипуляции общественным мнением и распространения фейков — в 2019 году россияне создали в Украине политические каналы, которые администрируются 85 главным центром специальной службы российской разведки.

"Именно через эти каналы нам рассказывают о "срыве мобилизации", "провале контрнаступления", "предательстве союзников", "усталости Запада" и как вывод — "необходимость уступок и переговоров". Готовясь к нападению 24 февраля 2022 года, российские спецслужбы создали сеть "троянских коней", тщательно маскирующихся под украинские каналы, имеющие патриотические названия, продуцируя ядовитый информационный контент.

Надо учесть, что этот процесс раскрутки контролируемых россиянами Telegram-проектов идет постоянно – они учитывают ошибки и более изощренно маскируются. Угроза влияния со стороны путинского режима на 10-миллионную украинскую аудиторию пользователей Telegram никуда не делась. Она постоянна, как угроза ракетных ударов" , — заявил Данилов.

Чиновник написал, что даже оружие россиян можно использовать против них — речь идет о "качественном украинском продукте" с открытыми авторами. В качестве примера он привел каналы "Лачен пише" блогера Игоря Лаченкова и главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

"Главный принцип понятен – проверенная информация, объективное освещение и патриотическая позиция" , — подчеркнул секретарь СНБО.

Функционер акцентировал, что угроза многих Telegram-каналов — анонимность их собственников и отсутствие любой ответственности за распространение манипуляций и фейков. Главным требованием он назвал деанонимизацию деятельности таких каналов и соблюдение в их работе общепринятых журналистских стандартов.