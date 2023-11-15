Эрдоган считает Израиль "террористическим государством", а ХАМАС – "бойцами сопротивления"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Израиль, называя его "террористическим государством" и заявил, что Израиль хочет уничтожить Газу вместе со всеми ее жителями, сообщает Украинская правда.

"Израиль реализует стратегию тотального уничтожения города и его жителей... Я открыто заявляю, что Израиль является террористическим государством" , – сказала Эрдоган.

В речи перед членами своей партии Эрдоган заявил, что его страна будет принимать меры для того, чтобы политические и военные лидеры Израиля предстали перед международными судами.

Турецкий лидер также назвал террористов ХАМАС "бойцами сопротивления", которые пытаются защитить свои земли и народ.

Эрдоган критикует войну Израиля против ХАМАСа, которая была начата после того, как 7 октября террористическая группировка совершила кровавую бойню на юге Израиля, в результате которой погибло около 1200 человек, преимущественно гражданских.

До прихода Эрдогана к власти Израиль был давним региональным союзником Турции, но связи разорвались после того, как в 2010 году израильский спецназ совершил рейд на судно "Мави Мармара", направлявшееся в Газу в составе флотилии по прорыву блокады, в результате которого погибли 10 турецких активистов, напавших на солдат ЦАХАЛа, находившихся на борту судна.

В течение последующих лет премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и Эрдоган неоднократно обменивались взаимными обвинениями в геноциде.

Позже отношения несколько улучшились, но обе страны отозвали своих послов в 2018 году.