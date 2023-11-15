ЕС предлагает запретить поставки в РФ двигателей для беспилотников – Bloomberg

Евросоюз предложил запретить экспорт станков и деталей машин, с помощью которых Россия производит оружие, используемое на войне против Украины.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на полученные документы ЕС, сообщает Европейская правда.

В публикации говорится, что это предложение содержится в 12-м пакете санкций ЕС, который также включает запрет на экспорт бриллиантов и меры по усилению контроля за соблюдением верхней границы цен на российскую нефть.

Как отмечает агентство, ЕС предлагает добавить в список товаров с ограниченным доступом химикаты, литиевые батареи, термостаты, а также двигатели и сервомоторы для беспилотников.

Bloomberg уточняет, что страны-члены Евросоюза должны обсудить предложения на этой неделе, и они могут измениться до того, как будут одобрены.

Основное внимание нового пакета санкций направлено на дальнейшее ограничение способности Кремля обходить санкции ЕС и поддерживать свою военную машину, а также на сокращение источников доходов Москвы.

В рамках мер по обеспечению соблюдения верхнего предела цены на российскую нефть, которая составляет 60 долларов за баррель при условии привлечения западных транспортных или страховых услуг, ЕС предлагает следующие шаги: