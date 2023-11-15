Українці щодня сплачують майже 1,5 млн гривень штрафів за порушення ПДД
Более 2 миллионов нарушений ПДД зафиксировали комплексы автоматической фиксации с начала 2023 года. Такую статистику за 10 месяцев 2023 привел первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, сообщает Экономическая правда.
По его словам, с января по октябрь работы комплексов автоматической фиксации ПДД было составлено 2 164 101 постановление.
Из них штрафов было уплачено по 1 942 825 постановлениям на сумму 399 807 873 грн (около 90%).
То есть ежедневно украинцы платили более 1,332 млн грн штрафов.