Маск назвал Зеленского "мясником"
В соцсетях распространяют отрывок аудиозаписи, на которой основатель "SpaceX", гендиректор компании "Tesla" и владелец соцсети X (Twitter) Илон Маск сравнил президента Украины Владимира Зеленского с мясником, сообщает Украинская правда.
"Я думаю, что Залужный действительно тот, кто ценит жизнь своих людей и трезво смотрит на происходящее. Зеленский долго живет в реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности", – сказал он.
Достоверность записи проверить невозможно.
Контекст разговора до конца не ясен, хотя очевидно, что речь идет о потерях на войне и стратегии ее ведения. Когда состоялась дискуссия, неизвестно.
Маск не раз вызывал возмущение своими взглядами на войну, развязанную Россией против Украины.