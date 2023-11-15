Маск назвал Зеленского "мясником"

В соцсетях распространяют отрывок аудиозаписи, на которой основатель "SpaceX", гендиректор компании "Tesla" и владелец соцсети X (Twitter) Илон Маск сравнил президента Украины Владимира Зеленского с мясником, сообщает Украинская правда.

"Я думаю, что Залужный действительно тот, кто ценит жизнь своих людей и трезво смотрит на происходящее. Зеленский долго живет в реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности" , – сказал он.

Достоверность записи проверить невозможно.

Контекст разговора до конца не ясен, хотя очевидно, что речь идет о потерях на войне и стратегии ее ведения. Когда состоялась дискуссия, неизвестно.

Маск не раз вызывал возмущение своими взглядами на войну, развязанную Россией против Украины.