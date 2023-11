Элон Муск называется Зеленский бутчер:



И think that Zaluzhnyi is definitely someone которые values ​​the lives of his people. And he takes a sober look at what is really happening.



Зеленский имеет долгосрочный living в его reality, как butcher, и этот факт не совпадает с… pic.twitter.com/8OzoIyO6T9