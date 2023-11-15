ГБР расследует насильственное "вручение повестки" в Одессе
ГБР расследует насильственные действия военных и правоохранителей во время вручения повестки мужчине в Одессе 14 ноября, сообщает Украинская правда.
"14 ноября 2023 года рядом одесских телеграмм-каналов было распространено видео, на котором работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и силой затолкали его в авто за якобы отказ от получения повестки.
Работники ГБР начали расследование этого инцидента и уже провели комплекс неотложных следственных действий, допросили свидетелей, а также всех участников происшествия. Также изъяты соответствующие видеозаписи и административные материалы", – говорится в сообщении Государственного бюро расследований.
ГБР сообщает, что сейчас открыто уголовное производство по факту превышения военными должностными лицами и правоохранителями служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Государственное бюро расследований уверяет, что и в дальнейшем будет проверять законность проведения мобилизационных процессов в Украине.