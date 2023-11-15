Зеленский провел телефонный разговор с премьером Италии
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Италии Джорджей Мелони.
О деталях он рассказал в своем Telegram-канале.
Зеленский подчеркнул "мощное лидерство Италии" и выразил надежду, что председательство страны в G7 в 2024 году "достигнет новых важных результатов".
"Скоординировали наши совместные усилия и договорились начать работу над двусторонними гарантиями безопасности в развитие соответствующей Вильнюсской декларации G7. Обсудили наше оборонное сотрудничество и необходимость ускорения принятия 12-го пакета санкций ЕС в отношении России", – говорится в сообщении.
Президент поблагодарил Мэлони за поддержку формулы мира и пригласил принять участие во втором саммите "Зерно из Украины".