В Греции задержан украинец, подозреваемый в хищении средств Минобороны

В Греции задержан гражданин Украины, подозреваемый в хищении средств Минобороны в размере 43 миллионов гривен. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора Украины, сообщает Европейская правда.

Задержание произошло 13 ноября в Афинах.

По данным следствия, подозреваемый в сговоре с другими лицами завладел средствами, которые общество с ограниченной ответственностью получило в качестве предварительной оплаты по договорам, заключенным из Минобороны Украины на закупку товаров военного назначения.

Эти средства были перечислены на счета физических лиц-предпринимателей за якобы предоставление работ и услуг.

Преступление было совершено в период со 2 марта по 10 мая 2022 года. В то время подозреваемый состоял в должности директора компании.

12 июля 2022 фигуранту сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением и распоряжения имуществом, полученным преступным путем, совершенные в особо крупном размере организованной группой (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

6 ноября 2023 года прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в компетентные органы Греции запрос на задержание и временный арест подозреваемого.

Также в рамках сотрудничества с Интерполом был направлен запрос на публикацию красного оповещения.

В результате подозреваемый был задержан и решением Апелляционного суда Афин к нему применен временный арест.

В настоящее время готовят необходимые документы для направления запроса о выдаче злоумышленника украинской стороне для привлечения к уголовной ответственности.